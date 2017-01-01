У БПП вимагають терміново скликати РНБО через блокаду на Донбасі

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Блокада залізничних шляхів на сході країни розпочалася ще в січні

За словами Ричкової, через блокаду на українські ТЕЦ і ТЕС не постачається вугілля

Народні депутати фракції «Блоку Петра Порошенка» вимагають терміново скликати Раду національної безпеки та оборони (РНБО) і провести круглий стіл для вирішення проблеми блокади на сході країни.

Про це 11 лютого в ефірі одного з телеканалів заявила народний волонтер, депутат БПП Тетяна Ричкова.

«Ми вже зробили від депутатів, від БПП звернення до президента, РНБО, де буде ініційовано круглий стіл з представниками Кабміну, всіма учасниками блокади і, сподіваюся, президентом, щоб нарешті вирішити це питання, щоб донести до людей ризики, які несе ця блокада на сході», - сказала Ричкова.

За її словами, через блокаду на українські ТЕЦ і ТЕС не постачається вугілля, запасів якого на складах залишилося на 10-20 днів.

При цьому Ричкова підкреслила, що блокада завдає значної шкоди українській економіці, оскільки ряд найбільших підприємств, у тому числі металургійні, на контрольованій території технологічно потребують сировини з підприємств на окупованих територіях.

У разі відсутності поставок сировини, на думку депутата, підприємства на контрольованій території зупиняться і почнуться скорочення серед робітників.

«Багато таких підприємств є в моїй рідній Дніпропетровській області. У цих людей не буде роботи. Крім того, що не буде тепла, не буде ще й роботи», - сказала депутат.

«Тому я вважаю, що це призведе до економічної катастрофи в Україні. Я вважаю, що за такий недержавної позицією стоїть наш ворог – РФ», - зазначила Ричкова.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Прокуратура порушила кримінальну справу проти учасників блокади. Наразі заблоковано три залізничних перегони.