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    У Братиславі вийшли на протести до 10 тисяч людей

    • Сьогодні, 09:56
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    Протести в Братиславі
    Фото: Aktuality
    Протести в Братиславі

    Словаки протестують проти корупції в уряді Роберта Фіцо

    Тисячі словаків вийшли на вулиці Братислави, протестуючи проти корупції в уряді Роберта Фіцо. Про це повідомляє видання Aktuality.

    Протестувальники вимагали відставки глави МВС Роберта Каліняка, близького до Роберта Фіцо, глави поліції Табора Гаспара та інших урядовців, яких звинувачують у перешкоджанні належному розслідуванню корупційних скандалів.

    Демонстрацію у Братиславі було організовано студентськими організаціями. Організатори стверджують, що в протестах взяли участь до 10 тисяч людей.

    При цьому демонстрантів підтримав і президент Словаччини Андрей Кіска.

    Як зазначає Associated Press, це був найбільший протест у Словаччині з 2012 року.

    Студенти, які брали участь у протестах, не виключають подібні акції і в майбутньому.

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    У Братиславі вийшли на протести до 10 тисяч людей
    У Братиславі вийшли на протести до 10 тисяч людей
    У Братиславі вийшли на протести до 10 тисяч людей
    У Братиславі вийшли на протести до 10 тисяч людей
    У Братиславі вийшли на протести до 10 тисяч людей
    У Братиславі вийшли на протести до 10 тисяч людей
    Фото: Aktuality

    Джерело: Європейська правда

    Словаччина
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