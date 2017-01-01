У Братиславі вийшли на протести до 10 тисяч людей
- Сьогодні, 09:56
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Словаки протестують проти корупції в уряді Роберта Фіцо
Тисячі словаків вийшли на вулиці Братислави, протестуючи проти корупції в уряді Роберта Фіцо. Про це повідомляє видання Aktuality.
Протестувальники вимагали відставки глави МВС Роберта Каліняка, близького до Роберта Фіцо, глави поліції Табора Гаспара та інших урядовців, яких звинувачують у перешкоджанні належному розслідуванню корупційних скандалів.
Демонстрацію у Братиславі було організовано студентськими організаціями. Організатори стверджують, що в протестах взяли участь до 10 тисяч людей.
При цьому демонстрантів підтримав і президент Словаччини Андрей Кіска.
Як зазначає Associated Press, це був найбільший протест у Словаччині з 2012 року.
Студенти, які брали участь у протестах, не виключають подібні акції і в майбутньому.
Джерело: Європейська правда