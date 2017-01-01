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    У Британії поліція шукає українку, яка загадково зникла

    • Сьогодні, 22:36
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    <span>Поліція опублікувала кадри із камер стеження, які зафіксували Світлану Красносельську</span>
    Поліція опублікувала кадри із камер стеження, які зафіксували Світлану Красносельську

    Минуло вже п'ять тижнів після зникнення українки, але поліція не має жодної інформації

    У Британії «безслідно» зникла жінка, яка жила неподалік від міста Лідс, повідомляє поліція. Світлану Красносельську - українку за походженням - востаннє бачили біля її будинку в селі Майклфілд 3 квітня.

    Поліція графства Вест-Йоркшир каже, що гроші з її банківського рахунку не знімали, і що тривала відсутність абсолютно не узгоджується з характером жінки.

    40-річна пані Красносельська жила в Британії останні 12 років. Вона одружена, має дорослу доньку.

    «Ми щоденно стикаємося з випадками зникнення людей. ... Але щодо Лани - це справжня загадка. Ми не маємо жодного уявлення, куди вона поділася», - розповів представник поліції Джеймс Ентвістл.

    Пошукові команди обшукали із собаками територію довкола її будинку радіусом у чверть милі - зокрема звалище, старий кар'єр і печери - але не знайшли жодних зачіпок.

    «Це справді незвично - коли людина зникає без сліду. Люди не розчиняються у повітрі», - каже представник поліції Ліза Аткінсон.

    «Родина перебуває в стресі, минуло вже п'ять тижнів - але ми не маємо жодної інформації».

    «Ми би дуже хотіли поговорити з друзями чи знайомими, з якими вона могла зустрітися в цей час, і які могли би нам щось розказати про Лану та навести на здогади щодо місця її перебування», - додала пані Аткінсон.

    Джерело: ВВС Україна

    гроші звалище
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