У Брюсселі засідає комісія Україна – НАТО

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Україна – НАТО

Муженко поінформує колег з Військового комітету НАТО про розвиток безпекової ситуації на сході України в умовах воєнної агресії

Сьогодні, 18 січня, у Брюсселі відбувається засідання комісії Україна – НАТО на рівні вищих військових керівників.

Українську військову делегацію на засіданні очолює глава Збройних сил України Віктор Муженко, повідомляє «Укрінформ».

Муженко поінформує колег з Військового комітету НАТО про розвиток безпекової ситуації на сході України в умовах воєнної агресії.

Сторони також обговорять прогрес реформ сектора безпеки та оборони України, які здійснюються за допомогою та за підтримки Альянсу та окремих країн-членів.

Напередодні Муженко взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів, присвячених здійсненню місії Альянсу «Рішуча підтримка» в Афганістані, а також у форматі «Платформи взаємосумісності».

Окрім цього, начальник Генерального штабу ЗСУ провів зустрічі з заступником генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер та очільниками генеральних штабів збройних сил Молдови і Туреччини.

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