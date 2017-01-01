У Бухаресті пройшли антикорупційні протести

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Протести на площі Перемоги у Бухаресті, Румунія, 3 травня 2017 року

Сотні людей протестували також в містах Констанца, Клуж, Сібіу та Брашов

Понад три тисячі людей зібралися у середу біля будівлі уряду Румунії в Бухаресті, щоб висловити протест проти помилування для корупціонерів, передає Радіо Свобода.

Сотні демонстрантів вийшли з румунськими стягами, а також прапорами НАТО і ЄС в руках, вигукуючи: «Ми повинні захищати країну від злодіїв!».

Зі збільшенням кількості протестувальників площа Перемоги, де розташовані урядові будівлі, була заблокована. Сотні людей протестували також в містах Констанца, Клуж, Сібіу та Брашов.

Протести спалахнули невдовзі після того, як парламентський комітет з правових питань схвалив законопроект, який передбачає амністію для осіб, зокрема, засуджених за хабарництво. Законопроект ще не ухвалений в цілому у парламенті.

У комітеті домінують законодавці з правлячої Соціал-демократичної партії. Однак прем’єр-міністр Сорін Гріндяну, також соціал-демократ, заявив, що не підтримує запропоновані зміни. Президент Клаус Йоганніс, який не є членом жодної партії, заявив, що був “неприємно здивований” голосуванням комітету щодо законопроекту.

Нагадаємо, взимку у Румунії відбулась низка антиурядових протестів. Тоді прем’єр-міністр Гріндяну підписав указ щодо можливого пом’якшення відповідальності для посадовців за неправомірні дії. Пізніше цей указ було скасовано.