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    У центрі Львова загорівся ресторан

    • Сьогодні, 11:50
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    Фото: facebook.com/groups/govarta1

    Пожежа сталася у суботу вранці

    На проспекті Свободи у Львові близько 8:30 години ранку сталася пожежа. Горів ресторан «Вежа Крамарів», але загоряння спочатку сталося в сусідньому ресторані «Княжий келих».



    У Facebook-спільноті «Варта-1» повідомляють, що існує загроза пошкодження приміщення молодших класів школи №62. Рух в центрі перекрито. У соцмережах повідомляється, що пожежу вдалося загасити.

    Нагадаємо, наприкінці листопада 2016 року співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу у розважальному центрі «Мі100» у Львові. Франківський райсуд Львова заарештував керівника львівського клубу, в якому внаслідок пожежі загинула людина.

    пожежа Львів ресторан
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