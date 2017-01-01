У центрі Миколаєва перекинувся автомобіль швидкої допомоги

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«Швидка» поверталася з обласної дитячої лікарні, куди відвезла хвору дитину

У Миколаєві вчора, 7 лютого ввечері, на Центральному проспекті перекинувся автомобіль швидкої медичної допомоги УАЗ 452, передають «Новини Миколаєва».

«УАЗ» їхав по проспекту з боку вул. Артема у напрямку вул. Дзержинського. Біля Будинку вчителя на дорогу раптово вибіг чоловік. Намагаючись уникнути наїзду на пішохода, водій «швидкої» різко крутнув кермо вліво. Автомобіль занесло, він змінив траєкторію руху, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в чавунний паркан і перевернувся», — йдеться в повідомленні.

«Швидка» поверталася з обласної дитячої лікарні, куди вона відвезла хвору дитину. В автомобілі перебували водій, лікар і фельдшер. Ніхто з них не постраждав. Автомобіль отримав значні механічні пошкодження.

Пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину, затримала поліція. За попередніми даними, він знаходився в стані алкогольного сп’яніння.