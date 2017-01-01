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    У центрі Москви горить будівля

    • Сьогодні, 09:41
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    Фото: ТАСС
    Фото: ТАСС

    Площа пожежі в будівлі в центрі Москви досягла 3 тисяч кв. метрів

    У центрі Москви загорілася будівля, пожежі присвоїли підвищений номер складності, передає ТАСС.

    Пожежа виникла на Луб’янському проїзді, будинок 19, у відселеній будівлі. Нині площа пожежі досягла 3 тисяч кв. метрів

    Джерело в екстрених службах міста повідомило, що пожежі присвоєно вже третій номер складності з п'яти максимальних.

    На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи, вживаються заходи для якнайшвидшої ліквідації пожежі.

    Рух по Лубенському проїзду ускладнено. Рятувальники просять вибирати маршрути об'їзду і не перешкоджати проїзду і роботі спеціальної техніки.

    пожежа рятувальники
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