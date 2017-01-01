У центрі Москви горить будівля

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Фото: ТАСС

Площа пожежі в будівлі в центрі Москви досягла 3 тисяч кв. метрів

У центрі Москви загорілася будівля, пожежі присвоїли підвищений номер складності, передає ТАСС.

Пожежа виникла на Луб’янському проїзді, будинок 19, у відселеній будівлі. Нині площа пожежі досягла 3 тисяч кв. метрів

Джерело в екстрених службах міста повідомило, що пожежі присвоєно вже третій номер складності з п'яти максимальних.

На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи, вживаються заходи для якнайшвидшої ліквідації пожежі.

Рух по Лубенському проїзду ускладнено. Рятувальники просять вибирати маршрути об'їзду і не перешкоджати проїзду і роботі спеціальної техніки.