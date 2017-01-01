У центрі столиці пасажири легковика обстріляли іншу машину
- Сьогодні, 16:59
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Наразі потерпілі від будь-яких пояснень відмовляються
У Шевченківському районі Києва пасажири Mercedes обстріляли автомобіль Mazda. Подія сталася на перехресті вулиць Герцена та Мельникова. Постраждалих немає.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
«О 14-й годині до чергової частини Шевченківського управління поліції від перехожих надійшло повідомлення про те, що чути постріли на перехресті вулиць Герцена та Мельникова. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, яка виявила автомобіль Mazda із пошкодженнями. У салоні перебували двоє чоловіків, які не постраждали», - йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що вулицями рухалися дві іномарки. Пасажири Mercedes кілька разів вистрілили у бік автомобіля Mazda і втекли з місця. Внаслідок події пошкоджено водійське бокове й заднє скло.
На цей час потерпілі від будь-яких пояснень відмовляються.
Дана подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Шевченківського УП.
Наразі проводиться перевірка та введений план «Перехоплення».