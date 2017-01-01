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    У центрі столиці пасажири легковика обстріляли іншу машину

    • Сьогодні, 16:59
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    Наразі потерпілі від будь-яких пояснень відмовляються

    У Шевченківському районі Києва пасажири Mercedes обстріляли автомобіль Mazda. Подія сталася на перехресті вулиць Герцена та Мельникова. Постраждалих немає.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    «О 14-й годині до чергової частини Шевченківського управління поліції від перехожих надійшло повідомлення про те, що чути постріли на перехресті вулиць Герцена та Мельникова. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, яка виявила  автомобіль Mazda із пошкодженнями. У салоні перебували двоє чоловіків, які не постраждали», - йдеться у повідомленні.

    Попередньо встановлено, що вулицями рухалися дві іномарки. Пасажири Mercedes кілька разів вистрілили у бік автомобіля Mazda і втекли з місця. Внаслідок події пошкоджено водійське бокове й заднє скло.

    На цей час потерпілі від будь-яких пояснень відмовляються. 

    Дана подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Шевченківського УП. 

    Наразі проводиться перевірка та введений план «Перехоплення».

     

     

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