У центрі столиці пасажири легковика обстріляли іншу машину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі потерпілі від будь-яких пояснень відмовляються

У Шевченківському районі Києва пасажири Mercedes обстріляли автомобіль Mazda. Подія сталася на перехресті вулиць Герцена та Мельникова. Постраждалих немає.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«О 14-й годині до чергової частини Шевченківського управління поліції від перехожих надійшло повідомлення про те, що чути постріли на перехресті вулиць Герцена та Мельникова. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, яка виявила автомобіль Mazda із пошкодженнями. У салоні перебували двоє чоловіків, які не постраждали», - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що вулицями рухалися дві іномарки. Пасажири Mercedes кілька разів вистрілили у бік автомобіля Mazda і втекли з місця. Внаслідок події пошкоджено водійське бокове й заднє скло.

На цей час потерпілі від будь-яких пояснень відмовляються.

Дана подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Шевченківського УП.

Наразі проводиться перевірка та введений план «Перехоплення».