У Чернігові горіла багатоповерхівка: є жертви

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Фото: ДСНС

Будівля загорілася вночі, у палаючій квартирі знайшли тіло чоловіка

Сьогодні вночі, 21 лютого, о 01:12 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, що в обласному центрі по вулиці Толстого, 106.

На місце події оперативно прибуло два відділення 2-ої державної пожежно-рятувальної частини та відділення 3-ої державної пожежно-рятувальної частини. На цей час горіння спостерігалося в одній з кімнат помешкання. Через щільне задимлення в під’їзді рятувальниками було проведено евакуацію 7 мешканців із сусідніх квартир, серед яких 1 дитина.

Вогнеборці о 01:29 локалізували та о 02:13 остаточно ліквідували пожежу. Під час гасіння, в одній з кімнат помешкання, було виявлено тіло 61-річного господаря квартири без ознак життя.

Ймовірною причиною пожежі послужила необережність загиблого під час паління.

Загалом до ліквідації пожежі залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці спеціальної техніки.