У Чернігові потонув автомобіль: є жертви

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Сеат Альтеа віднесло на 150 метрів від місця занурення, до її пошуків долучилися навіть військові з міношукачами

Рятувальники дістали машину з річки Десна. У ній – труп 42-річного чоловіка. Про це повідомляють Новини Чернігова.

«Сьогодні, 25 грудня, близько 14.30 рятувальники таки дістали машину, яка вночі 24 грудня пішла під воду в Десні в районі пляжу «Золотий берег», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники почали пошуки з 8:00, Сеат Альтеа віднесло на 150 метрів від місця занурення, до її пошуків долучилися навіть військові з міношукачами.

Як повідомили джерела в правоохоронних органах, машина з номерами СВ3959АО належала 42-річному чернігівцю Павлу Рум’янцеву. За попередніми даними, він працював стоматологом.