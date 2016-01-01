  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Чернігові потонув автомобіль: є жертви

    • 25 Грудня, 22:19
    • Розсилка

    Сеат Альтеа віднесло на 150 метрів від місця занурення, до її пошуків долучилися навіть військові з міношукачами

    Рятувальники дістали машину з річки Десна. У ній – труп 42-річного чоловіка. Про це повідомляють Новини Чернігова.

    «Сьогодні, 25 грудня, близько 14.30 рятувальники таки дістали машину, яка вночі 24 грудня пішла під воду в Десні в районі пляжу «Золотий берег», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що рятувальники почали пошуки з 8:00, Сеат Альтеа віднесло на 150 метрів від місця занурення, до її пошуків долучилися навіть військові з міношукачами.

    Як повідомили джерела в правоохоронних органах, машина з номерами СВ3959АО належала 42-річному чернігівцю Павлу Рум’янцеву. За попередніми даними, він працював стоматологом. 

    Читайте також
    Чернігів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ