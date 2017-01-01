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    У Чернівцях дитина випала з вікна багатоповерхівки, рятуючи кота

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    У Чернівцях дитина випала з вікна багатоповерхівки
    У Чернівцях дитина випала з вікна багатоповерхівки

    Дівчинку у важкому стані госпіталізували до чернівецької лікарні

    У Чернівцях 6-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки, потягнувшись за котом.

    Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

    Домашній улюбленець не вижив, а дівчинку у важкому стані госпіталізували до чернівецької лікарні. У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму.

    Як з’ясували поліцейські, дівчинка бавилася зі своїм котом.

    «Пухнастий підійшов занадто близько до відчиненого вікна і випав з нього. Дівчинка, намагаючись врятувати домашнього улюбленця, впала слідом за ним», – додали у поліції.

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