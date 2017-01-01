У четвер в Україні потеплішає, але вночі ще заморозки

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В Україні цвітуть каштани

Удень повітря прогріється до 18 градусів тепла

У четвер, 11 травня, в Києві мінлива хмарність, уночі без опадів, удень невеликий дощ, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, на ґрунті й місцями в повітрі заморозки 0...-5 градусів, удень +14...+16 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, уночі без опадів, удень подекуди невеликий дощ, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, на ґрунті й місцями в повітрі заморозки 0...-5 градусів, удень +13...+18 градусів. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі -2...-5 градусів, удень +6...+8 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, уночі без опадів, удень невеликий дощ, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, на ґрунті й подекуди в повітрі заморозки 0...-5 градусів, удень +13...+18 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, уночі без опадів, удень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, на ґрунті й місцями в повітрі заморозки 0...-5 градусів, удень +13...+18 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, на ґрунті й подекуди в повітрі заморозки 0...-5 градусів, удень +13...+18 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, на ґрунті й місцями в повітрі заморозки 0...-5 градусів, удень +15...+20 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +15...+20 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +7...+9 градусів, удень +15...+17 градусів.

Джерело: Українські новини