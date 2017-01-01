У Чилі винесли вирок понад 100 співробітникам спецслужб режиму Піночета
- Сьогодні, 04:44
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Августо Піночет
Екс-співробітників спецслужби звинувачують у причетності до зникнення і вбивства 16 осіб
Суд у Чилі засудив до різних термінів тюремного ув'язнення 106 колишніх співробітників спецслужб і військових за викрадення і вбивства в середині 1970-х років під час правління Августо Піночета.
Всі засуджені працювали у створеному Піночетом управлінні національної розвідки (DINA) і брали участь у спецоперації «Коломбо», спрямованій проти представників опозиції.
Екс-співробітників DINA звинувачують у причетності до зникнення і вбивства 16 осіб. Як зазначив суддя, всі вбиті були членами соціалістичної партії або лівими активістами.
Вони були заарештовані в Сантьяго із червня 1974 року по січень 1975 року. Потім їх відвезли в центри для допитів, після чого ніхто не бачив їх живими. Згідно з вироком, обвинувачені отримали від півтора до 20 років в'язниці, проте багато з них уже відбувають терміни за іншими звинуваченнями.
Під час правління Піночета (1973 – 1990 роки) в Чилі пропали безвісти або загинули близько 3 тисяч чоловік, багато хто був змушений втекти за кордон.
У ході операції «Коломбо» пропали безвісти 119 чилійських опозиціонерів. Влада пояснювала їх зникнення тим, що вони були вислані із країни і вбиті своїми колишніми соратниками або співробітниками іноземних спецслужб.
Піночет прийшов до влади в 1973 році в результаті військового перевороту, в ході якого був повалений президент-соціаліст Сальвадор Альєнде. Августо Піночет помер 10 грудня 2006 року.
Джерело: Кореспондент.net