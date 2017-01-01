У «чорний список» СБУ потрапили Задорнов, Михалков та ще п'ятеро російських артистів

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Російський актор Михайло Задорнов

З поданих понад 600 заяв на російських артистів, СБУ поки що розглянула більше 100 – повідомили в організації «Відсіч»

Надії Бабкіній, Станіславу Говорухіну, Микиті Михалкову, Ірині Алфьоровій, Олегу Паніну, Леоніду Ярмольнику та Михайлу Задорнову заборонено в'їзд на територію України.

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на інформаційний запит Громадської організації «Відсіч».

«За результатами розгляду повідомляємо, що громадянам РФ, а саме Бабкіній Н.Г. , Говорухіну С.С., Задорнову М.М., Михалкову М.С, Алфьоровій І.І., Паніну О.В, Ярмольнику Л.І, Службою безпеки України заборонено в'їзд на територію України, про що що поінформоване міністерство культури України», - зазначається у відповіді СБУ на інформаційний запит.

При цьому на сторінці цієї організації розташовано фото відповіді СБУ за підписом заступника голови СБУ М.Глуговського, яка датована 24 травня 2017 року.

Раніше російський гурт Іванушки International не пропустили на територію України, а також заборонили йому в’їзд на три роки за відвідини Криму.