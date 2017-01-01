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    У Чорному морі український катер відбив атаку російського корабля (відео)

    • Сьогодні, 15:58
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    Український рятувальний катер
    Український рятувальний катер

    Російській корабель здійснив спробу захоплення українського рятувального катера

    Під час проведення рятувальниками Морської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі, в районі Скадовська, штатних навчань російській корабель здійснив спробу захоплення українського рятувального катера. Це сталося 24 квітня.

    Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, команда українського катера не допустила захоплення судна.

    «Кораблі Російської Федерації, що базуються на анексованому Росією Кримському півострові, наблизилися до українського рятувального катера і вийшли в ефір з вимогою «застопорить ход и лечь в дрейф». Команда українського рятувального катера відмовилася виконувати протиправні вимоги, зазначивши, що катер перебуває в територіальних водах України, після чого взяла курс на Скадовськ», – йдеться в повідомленні міністерства.

    Професійні й врівноважені дії українських рятувальників відзначив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Він зазначив, що екіпаж рятувального катера буде нагороджено за їхній професіоналізм.

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