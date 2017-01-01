У Давосі відкриється Всесвітній економічний форум

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Для участі в 47-ї сесії ВЕФ заявлено рекордну кількість делегатів

Щорічна сесія Всесвітнього економічного форуму у 47-й раз пройде в швейцарському Давосі. Рекордне число делегатів - близько 3 тисяч - прийме знаменитий гірськолижний курорт з 17 по 20 січня. За традицією серед них буде кілька десятків президентів та керівників урядів, глави міжнародних організацій та відомі громадські діячі.

В останні роки організатори форуму на чолі з його творцем професором Клаусом Швабом прагнуть формулювати порядок максимально широко, демонстративно йдучи від суто фінансового фокуса, властивого періоду світової кризи 2008-2009 рр. В 2016г. форум мав назву «Mastering the Fourth Industrial Revolution», тепер же «четверта промислова революція» - лише один з підпунктів програми, що отримала філософську назва «Чуйне і відповідальне лідерство». Інші підпункти - переосмислення глобальної кооперації, надання нового імпульсу світовій економіці, реформування капіталізму.

Відкриє форум-2017 Сі Цзіньпін, голова КНР, який відправив в Давос саму представницьку делегацію за всю історію своєї участі. Зворотна ситуація - із США. Торік американська делегація була незвично великою: крім держсекретаря Джона Керрі, чиї п'ятничні звернення за кілька років встигли перетворитися в традицію Давосу, в минулому січні в Швейцарію приїхали віце-президент Джо Байден, міністри фінансів, торгівлі, оборони, охорони здоров'я. В цьому році офіційній Америці не до глобалістського Давосу - не тільки організаційно, але й ідеологічно.

Німеччину в Давосі в цей раз буде представляти не Ангела Меркель, а міністр оборони та міністр фінансів (а також новий чемпіон «Формули 1» Ніко Росберг, який в «іменній» сесії розповість, як домогтися свого і вчасно піти). Франція також в цей раз представлена лише на міністерському рівні, зате від Великобританії виступить прем'єр-міністр Тереза Мей. Приїдуть і такі завсідники Давосу, як Петро Порошенко та Ільхам Алієв. За рівнем інтересу аудиторії не поступиться нікому з президентів і прем'єрів скромний галузевий міністр з Саудівської Аравії, один з «батьків» угоди про скорочення видобутку нафти Халід аль-Фалих.

Фінансовий і корпоративний світ представлять глава МВФ Крістін Лагард, керівники Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Barclays, HSBC, Bank of America, Facebook, Alibaba Group, eBay, Wal-Mart, Total і інших компаній і банків.

Джерело: Інтерфакс-Україна