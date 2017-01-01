Уряд дав відповідь усім, хто вимагає грошей за зруйноване житло на Донбасі (ДОКУМЕНТ)

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Мінфін нарікає на відсутність грошей і нормативно-правових актів для компенсацій жителям зони АТО

У державному бюджеті на 2017 рік не передбачені кошти на відшкодування збитків за зруйноване або пошкоджене житло під час проведення антитерористичної операції.

Про це сказано у відповіді Міністерства фінансів України на інформаційний запит.

«На сьогодні нормативно-правові акти, які б регулювали порядок, критерії та розміри відшкодування фізичним особам шкоди, завданої внаслідок бойових дій, відсутні, а тому вирішити питання щодо виділення з державного бюджету коштів на відшкодування (компенсації) витрат громадянам, у яких повністю або частково зруйновано житло внаслідок бойових дій, немає законодавчих підстав», – йдеться у листі Мінфіну.

Водночас у Міністерстві наголосили, що, згідно з підпунктом 4 пункту 24 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу визначено, що залишки коштів місцевих бюджетів на територіях, яких органи влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, зараховуються до спеціального фонду обласних бюджетів Донецької та Луганської областей.

При цьому переліки об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок цього спецфонду, затверджуються обласними військово-цивільними адміністраціями за погодженням із Комітетом Верхової Ради з питань бюджету.

Однак до таких переліків не можуть бути включені об’єкти і заходи на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи держвлади тимчасово не здійснюють своїх повноважень та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.

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Як повідомляв «Главком», подружжя з Донеччини виграло судову справу у Держави Україна за зруйновний будинок на Донеччині через російську воєнну агресію і тепер очікує компенсації на суму 6 млн 705 тис. грн.

Також з урядом судиться й жителька Попасної щодо відшкодування 576,3 тис. грн за пошкоджений житловий будинок.