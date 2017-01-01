У дитсадку на Львівщині отруїлися дев’ятеро дітей, відкрито кримінальну справу

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Всі постраждалі – діти віком від двох до п’яти років, мешканці одного села

У Львівській області до лікарень госпіталізовано з шлунковими захворюваннями дев’ятеро дітей віком 2-5 років.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Так, до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 7 дітей, до Пустомитівської районної лікарні - 2 дітей із симптомами гострого гастроентероколіту. Всі постраждалі – діти віком від двох до п’яти років, мешканці одного села.

Правоохоронці встановили, що діти поступили до лікарень у період 16–19 березня. Всі вони харчувалися в дошкільному закладі одного з селищ Пустомитівського району. Серед постраждалих дітей, зокрема, троє членів однієї родини – п’ятирічний хлопчик і дві його трирічні сестри.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним та масовим отруєнням).