У дитячому притулку на Одещині – спалах гепатиту

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19 дітей госпіталізовано до Білгород-Дністровської центральної районної лікарні

У дитячому притулку в Білгород-Дністровському зафіксовано спалах гепатиту А. Про це інформує Одеська обласна державна адміністрація у Facebook, повідомляє «Главком».

За даними обласної влади, станом на 3 червня 19 дітей госпіталізовано до Білгород-Дністровської центральної районної лікарні. У трьох із них лабораторно підтверджено гепатит А, ще 16 дітей залишаються під наглядом лікарів. Медики оцінюють стан пацієнтів як стабільний.

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації В'ячеслав Полясний зазначає: «Ситуація не є екстраординарною, це не епідемія. Локалізований спалах періодично виникає в установах, де організовано колективне харчування. Для локалізації та ліквідації спалаху фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів. Зокрема, в притулку відібрано зразки питної води, взято гігієнічні змиви з об’єктів довкілля. За дітьми, що контактували з пацієнтами, встановлено медичне спостереження. Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області вивчає причини та умови, що призвели до виникнення та поширення інфекційної хвороби».

За оцінками ВООЗ, у світі щороку реєструється 1,4 мільйона випадків захворювання на вірусний гепатит А. В Україні в останні роки відзначалось поступове зниження кількості таких хворих: від 2 до 3-х тисяч на рік. Для цієї інфекції характерна сезонність, зазвичай вона розповсюджується влітку з подальшим зниженням. Вірус гепатиту А передається через тісний контакт із хворою людиною або продукти харчування і воду. Ефективним засобом попередження інфекції є вакцина проти цього захворювання. Щеплення показані дітям і дорослим, які раніше не хворіли на гепатит А, а також людям з підвищеним ризиком інфікування.

Нагадаємо, уряд Німеччини планує запровадити штрафи до 2500 євро для батьків, які відмовляються вакцинувати дітей.