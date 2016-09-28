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    У Дніпрі двох держслужбовців впіймали на хабарі майже у мільйон гривень

    • Сьогодні, 12:03
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    Посадовці вимагали від директора одного з комерційних підприємств міста 910 тисяч гривен

    Начальника та державного виконавця одного з районних відділів державної виконавчої служби Дніпра викрили на хабарництві, повідомляє прес-служба СБУ.

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    Посадовці вимагали від директора одного з комерційних підприємств міста 910 тисяч гривен. За ці гроші зловмисники обіцяли зняти арешт з комплексу промислових об’єктів, які належать підприємцю. Також чиновники планували зняти його нерухоме майно з електронних торгів.

    Правоохоронці спочатку затримали державного виконавця під час одержання неправомірної вигоди, а потім і начальника райвідділу ДВС.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні слідчі дії.

     

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