У Дніпрі двох держслужбовців впіймали на хабарі майже у мільйон гривень

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Посадовці вимагали від директора одного з комерційних підприємств міста 910 тисяч гривен

Начальника та державного виконавця одного з районних відділів державної виконавчої служби Дніпра викрили на хабарництві, повідомляє прес-служба СБУ.

Посадовці вимагали від директора одного з комерційних підприємств міста 910 тисяч гривен. За ці гроші зловмисники обіцяли зняти арешт з комплексу промислових об’єктів, які належать підприємцю. Також чиновники планували зняти його нерухоме майно з електронних торгів.

Правоохоронці спочатку затримали державного виконавця під час одержання неправомірної вигоди, а потім і начальника райвідділу ДВС.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.