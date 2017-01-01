У Дніпрі СБУ затримала торгівця зброєю із зони АТО

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Вилучена зброя із зони АТО

Колишній волонтер налагодив канал постачання зброї та боєприпасів із зони АТО для перепродажу зацікавленим особам

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією затримали у Дніпрі торгівця зброєю, отриманою з району проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що колишній волонтер, який часто перебував на сході України, налагодив через своїх знайомих канал постачання зброї та боєприпасів для перепродажу зацікавленим особам. Оперативники СБ України задокументували отримання зловмисником «партії товару» з району проведення АТО», - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку в приватному будинку торгівця співробітники СБУ вилучили автомат Калашникова з прибором нічного бачення, глушником та чотирма магазинами, рушницю ТОЗ-66, чотири пістолети, набої різного калібру та холодну зброю.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.