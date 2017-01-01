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    У Дніпрі знов вироблятимуть космічні ракети

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    Виробництво ракети&nbsp;Зеніт-3SL
    Виробництво ракети Зеніт-3SL

    Зараз у виробництві перебувають 2 ракети модифікацій Зеніт-3SL і Зеніт-3SLБ

    Дніпровський «Південмаш» уклав контракт із компанією S7 Sea Launch Limited на виробництво і поставку ракет-носіїв серії «Зеніт».

    Про це повідомляє прес-служба заводу.

    Контракт передбачає виготовлення 12 ракет-носіїв для використання в програмах «Морський старт» і «Наземний старт» для досліджень і використання космосу в мирних цілях в рамках міжнародних космічних проектів.

    Зараз у виробництві перебувають 2 ракети модифікацій Зеніт-3SL і Зеніт-3SLБ.

    Наразі портфель замовлень «Південмашу» на найближчі роки перевищує (в перерахунку) $350 млн. Серед основних замовників - компанії США, Італії, Індії, Кореї.

    Довідка: 

    Zenit-3SL - одноразова ракета-носій (РН), що застосовувалася для запусків у проекті «Морський старт». Її перший політ відбувся в 1999 році, вона була запущена 36 разів.

    Ракета «Зеніт» здатна виводити на низькі навколоземні орбіти до 13 тон (двоступеневий варіант), на перехідні до геостаціонарних (в триступеневій конфігурації) — до 6 тон (екватор, платформа «Одіссей»)

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