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    У «ДНР» і «ЛНР» готують «перезавантаження влади», - ЗМІ

    • Сьогодні, 04:18
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    Не виключено, що замінять і Захарченка та Плотницького

    До трьохріччя самопроголошення псевдореспублік на окупованому Донбасі у терористичних «ДНР» і «ЛНР» готують так зване «перезавантаження влади».

    Про це говорять в окупованому Донецьку, пишуть на форумах тамтешні проінформовані джерела.

    Не виключено, що замінять і Захарченка та Плотницького.

    Нагадаємо, що про такі варіанти, задумані Кремлем, розмови ідуть уже давно.

    Також як варіант йдеться про об’єднання терористичних «ДНР» і «ЛНР» в одне псевдодержавне утворення.

    Також на форумі коментували відчутність наслідків блокади окупованого Донбасу, – передає 7 Днів. 

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