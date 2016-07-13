У «ДНР» і «ЛНР» готують «перезавантаження влади», - ЗМІ
- Сьогодні, 04:18
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Не виключено, що замінять і Захарченка та ПлотницькогоДо трьохріччя самопроголошення псевдореспублік на окупованому Донбасі у терористичних «ДНР» і «ЛНР» готують так зване «перезавантаження влади».
Про це говорять в окупованому Донецьку, пишуть на форумах тамтешні проінформовані джерела.
Не виключено, що замінять і Захарченка та Плотницького.
Нагадаємо, що про такі варіанти, задумані Кремлем, розмови ідуть уже давно.
Також як варіант йдеться про об’єднання терористичних «ДНР» і «ЛНР» в одне псевдодержавне утворення.
Також на форумі коментували відчутність наслідків блокади окупованого Донбасу, – передає 7 Днів.