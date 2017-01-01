У Домінікані радіожурналістів застрелили в прямому ефірі

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Місце вбивства журналістів у Домінікані

Загинули ведучий і продюсер радіо

У домініканському місті Сан-Педро-де-Макоріс двох журналістів радіо 103 FM убили під час прямого ефіру, ще одна жінка дістала вогнепальні поранення і зараз перебуває в лікарні. Один з журналістів вів пряму Facebook-трансляцію пише The Guardian.

На записі, що триває близько двох хвилин, виступ ведучого Луїса Мануеля Медіни переривається звуками пострілів і жіночими криками.

Крім Медіни загинув також продюсер радіо Лео Мартінес.

Поліція заарештувала трьох підозрюваних, звинувачення їм ще не висунули. Мотиви злочину поки що невідомі.