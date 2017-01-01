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    У Донецькому аеропорту поновилися бої - Мотузяник

    • Сьогодні, 18:03
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    Всього на донецькому напрямку було зафіксовано 22 обстрілу

    У неділю, 21 травня, в Донецькому аеропорту поновилися бойові дії. Таку заяву зробив під час брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    Разом з тим він зазначив, що за минулу добу рекордну кількість обстрілів - 9 - було зафіксовано в районі Авдіївки. Так, вперше вогонь бойовики відкрили о 2 годині ночі, а фінальний обстріл завершився о 23 годині.

    «Також потужні мінометні обстріли з боку ворога відбулися на інших 7 позиціях ВСУ. Найбільш інтенсивний бій відбувся ввечері в Верхньоторецькому. Крім цього, слід зазначити, що поновилися бойові дії в Донецькому аеропорту », - підкреслив Мотузянік.

    За його словами, всього на донецькому напрямку було зафіксовано 22 обстрілу, з них 16 - з важкого озброєння. Тоді як на Луганському напрямку зафіксовано 14 обстрілів, з них 9 - з важкого озброєння.

    «Бойовики активно застосовували міномети практично при кожному обстрілі», - констатував спікер Міноборони.

    У свою чергу на маріупольському напрямі ворог зробив 12 обстрілів. Найбільш активні бойові дії велися в Красногорівці, Водяному і Широкино.

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