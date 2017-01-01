У Донецьку загинули три «морські піхотинці» - Міноборони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: 112 Використовуючи бронетранспортер для доставки спиртних напоїв, військовослужбовці здійснили зіткнення з газопроводоМ.

Військовослужбовці РФ пошкодили газопровід

Троє «морських піхотинців» в окупованому Донецьку загинули внаслідок збройної сутички, яка виникла під час вживання спиртних напоїв. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає «Главком».

«Продовжуються випадки грубого порушення військової дисципліни у 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, пов’язані з вживанням алкоголю. 28 квітня ц.р. під час вживання спиртних напоїв між військовослужбовцями 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) виникла суперечка, яка переросла у збройну сутичку, що призвело до загибелі трьох «морських піхотинців», — йдеться в повідомленні.

Крім того, розвідка повідомляє, що використовуючи бронетранспортер для доставки спиртних напоїв, військовослужбовці зазначеного полку здійснили зіткнення з газопроводом, внаслідок чого загинув водій.