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    У Донецьку загинули три «морські піхотинці» - Міноборони

    • Сьогодні, 13:11
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    Використовуючи бронетранспортер для доставки спиртних напоїв, військовослужбовці здійснили зіткнення з газопроводоМ.
    Фото: 112
    Використовуючи бронетранспортер для доставки спиртних напоїв, військовослужбовці здійснили зіткнення з газопроводоМ.

    Військовослужбовці РФ пошкодили газопровід

    Троє «морських піхотинців» в окупованому Донецьку загинули внаслідок збройної сутички, яка виникла під час вживання спиртних напоїв. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає «Главком».

    «Продовжуються випадки грубого порушення військової дисципліни у 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, пов’язані з вживанням алкоголю. 28 квітня ц.р. під час вживання спиртних напоїв між військовослужбовцями 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) виникла суперечка, яка переросла у збройну сутичку, що призвело до загибелі трьох «морських піхотинців», — йдеться в повідомленні.

    Крім того, розвідка повідомляє, що використовуючи бронетранспортер для доставки спиртних напоїв, військовослужбовці зазначеного полку здійснили зіткнення з газопроводом, внаслідок чого загинув водій.

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