АП: у Другій світовій війні загинуло 4 млн воїнів з України

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Фото: АП День пам'яті та примирення

В Адміністрації Президента оприлюднили відео до Дня пам'яті і примирення

В Адміністрації Президента України Петра Порошенка оприлюднили відео до Дня пам'яті і примирення, передає «Главком».

Зокрема, у відеозаписі відзначається, що у Другій світовій війні загинуло 4 мільйони воїнів з України.

«Понад 5 мільйонів жертв серед мирного населення. Десятки тисяч сиріт. Мільйони людей без домівок. Пам'ятаємо. Перемагаємо», - зазначено на інформаційних слайдах.

Нагадаємо, Порошенко сьогодні долучиться до акції «Перша хвилина миру».