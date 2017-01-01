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    АП: у Другій світовій війні загинуло 4 млн воїнів з України

    • Сьогодні, 10:54
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    День пам'яті та примирення
    Фото: АП
    День пам'яті та примирення

    В Адміністрації Президента оприлюднили відео до Дня пам'яті і примирення

    В Адміністрації Президента України Петра Порошенка оприлюднили відео до Дня пам'яті і примирення, передає «Главком».

    Зокрема,  у відеозаписі відзначається, що у Другій світовій війні загинуло 4 мільйони воїнів з України.

    «Понад 5 мільйонів жертв серед мирного населення. Десятки тисяч сиріт. Мільйони людей без домівок. Пам'ятаємо. Перемагаємо», - зазначено на інформаційних слайдах.

    Нагадаємо, Порошенко сьогодні долучиться до акції «Перша хвилина миру».

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