АП: у Другій світовій війні загинуло 4 млн воїнів з України
- Сьогодні, 10:54
-
Розсилка
Фото: АП
День пам'яті та примирення
В Адміністрації Президента оприлюднили відео до Дня пам'яті і примирення
В Адміністрації Президента України Петра Порошенка оприлюднили відео до Дня пам'яті і примирення, передає «Главком».
Зокрема, у відеозаписі відзначається, що у Другій світовій війні загинуло 4 мільйони воїнів з України.
«Понад 5 мільйонів жертв серед мирного населення. Десятки тисяч сиріт. Мільйони людей без домівок. Пам'ятаємо. Перемагаємо», - зазначено на інформаційних слайдах.
Нагадаємо, Порошенко сьогодні долучиться до акції «Перша хвилина миру».