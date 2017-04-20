  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Facebook з'являться нові функції

    • Сьогодні, 09:28
    • Розсилка
    <p>Нововведення дозволить знаходити і відсилати пісні з Apple Music при використанні Messenger.</p>
    Фото:Reuters

    Нововведення дозволить знаходити і відсилати пісні з Apple Music при використанні Messenger.

    Чотири новинки стосуватимуться чату та музики

    На щорічній конференції в Сан-Хосе розробники соціальної мережі Facebook розповіли про можливі нові функції соцмережі. Про це повідомляє germania.one.

    Зокрема мова йде про:

     - студію додаткової реальності (ARStudio). На реальний світ накладають цифрове зображення;

    -  більше можливостей для чату Messenger -  додати функції, за допомогою яких користувачі зможуть більше взаємодіяти з бізнесом;

    -  подорожі з друзями в віртуалі - програма Facebook Spaces.

    - музику -  користувачі Messenger зможуть ділитися музикою в повідомленнях.

    Згідно з останніми даними, нововведення дозволить знаходити і відсилати пісні з Apple Music при використанні Messenger.

    музика соціум мова інтернет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ