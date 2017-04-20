У Facebook з'являться нові функції

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Фото:Reuters Нововведення дозволить знаходити і відсилати пісні з Apple Music при використанні Messenger.

Чотири новинки стосуватимуться чату та музики

На щорічній конференції в Сан-Хосе розробники соціальної мережі Facebook розповіли про можливі нові функції соцмережі. Про це повідомляє germania.one.

Зокрема мова йде про:

- студію додаткової реальності (ARStudio). На реальний світ накладають цифрове зображення;

- більше можливостей для чату Messenger - додати функції, за допомогою яких користувачі зможуть більше взаємодіяти з бізнесом;

- подорожі з друзями в віртуалі - програма Facebook Spaces.

- музику - користувачі Messenger зможуть ділитися музикою в повідомленнях.

Згідно з останніми даними, нововведення дозволить знаходити і відсилати пісні з Apple Music при використанні Messenger.