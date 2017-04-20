У Facebook з'являться нові функції
- Сьогодні, 09:28
-
Розсилка
Нововведення дозволить знаходити і відсилати пісні з Apple Music при використанні Messenger.
Чотири новинки стосуватимуться чату та музики
На щорічній конференції в Сан-Хосе розробники соціальної мережі Facebook розповіли про можливі нові функції соцмережі. Про це повідомляє germania.one.
Зокрема мова йде про:
- студію додаткової реальності (ARStudio). На реальний світ накладають цифрове зображення;
- більше можливостей для чату Messenger - додати функції, за допомогою яких користувачі зможуть більше взаємодіяти з бізнесом;
- подорожі з друзями в віртуалі - програма Facebook Spaces.
- музику - користувачі Messenger зможуть ділитися музикою в повідомленнях.
Згідно з останніми даними, нововведення дозволить знаходити і відсилати пісні з Apple Music при використанні Messenger.