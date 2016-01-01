У фінал конкурсу на посаду голови Одеської ОДА вийшли 5 претендентів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівля Одеської ОДА

Один із претендентів - народний депутат України Юрій Чижмарь

Після завершення другого етапу конкурсу на посаду голови Одеської облдержадміністрації, який у вівторок проводило Національне агентство з питань державної служби, у фінал вийшли 5 претендентів із 31 зареєстрованого. Про це повідомив голова Нацагентства Костянтин Ващенко.

«Переможцями другого етапу конкурсу за набраними балами стали, зокрема, виконавчий директор-голова експертно-економічної ради ТОВ «Центр підтримки бізнесу» Артем Ващиленко, Балтський міський голова Сергій Мазур, доцент Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України Олександр Остапенко, директор ДП «Поліграфічний комбінат по виготовленню цінних паперів «Україна» Максим Степанов і народний депутат України Юрій Чижмарь», - зазначив Ващенко.

Під час третього етапу конкурсу кандидати мають пройти співбесіду з членами конкурсної комісії з питань вищого корпусу державної влади Нацагентства.

Імена переможців конкурсного відбору можуть бути оголошені ще у вівторок.

Нагадаємо, 7 листопада на скликаній прес-конференції Міхеїл Саакашвілі заявив, що вирішив подати у відставку. 9 листопада президент Петро Порошенко звільнив голову Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі із займаної посади.

30 листопада президент оголосив конкурс на зайняття вакантної посади голови Одеської ОДА.

Джерело: Укрінформ