У Франції не знайшли слідів російських кібератак на штаб Макрона
- Сьогодні, 05:58
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Спеціалісти вважають, що простота атаки свідчить про те, що її могла здійснити навіть одна людина
Фахівці Національного агентства безпеки інформсистем Франції не виявили слідів втручання російських хакерів у передвиборчу кампанію Еммануеля Макрона
Про це заявив керівник агентства Гійом Пупар в інтерв’ю АР.
Пупар сказав, що не знайдено жодних ознак того, що російська хакерська група, відома як APT28, яку також звинувачують у хакерських атаках під час президентських виборів у США, відповідальна за це.
За словами Пупара, хакерська атака «була настільки загальною і простою, що здійснити її міг будь-хто».
Він вважає, що простота атаки свідчить про те, що її могла здійснити навіть одна людина.
«Такі люди можуть бути у будь-якій країні», - наголосив Пупар.
Раніше повідомлялось, що російські кіберзлочинці здійснили близько 160 атак на сервери штабу кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона.
За добу до другого туру президентських виборів у Франції на сайті Pastebin.com були опубліковані 9 Гб документів команди Макрона.
Джерело: Еспресо ТВ