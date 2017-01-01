У Франції не знайшли слідів російських кібератак на штаб Макрона

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Президент Франції Еммануель Макрон

Спеціалісти вважають, що простота атаки свідчить про те, що її могла здійснити навіть одна людина

Фахівці Національного агентства безпеки інформсистем Франції не виявили слідів втручання російських хакерів у передвиборчу кампанію Еммануеля Макрона

Про це заявив керівник агентства Гійом Пупар в інтерв’ю АР.

Пупар сказав, що не знайдено жодних ознак того, що російська хакерська група, відома як APT28, яку також звинувачують у хакерських атаках під час президентських виборів у США, відповідальна за це.

За словами Пупара, хакерська атака «була настільки загальною і простою, що здійснити її міг будь-хто».

Він вважає, що простота атаки свідчить про те, що її могла здійснити навіть одна людина.

«Такі люди можуть бути у будь-якій країні», - наголосив Пупар.

Раніше повідомлялось, що російські кіберзлочинці здійснили близько 160 атак на сервери штабу кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона.

За добу до другого туру президентських виборів у Франції на сайті Pastebin.com були опубліковані 9 Гб документів команди Макрона.

Джерело: Еспресо ТВ