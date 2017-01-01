У Франції правляча партія висунула свого кандидата на президентські вибори

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Кандидат в президенти від Соціалістичної партії Бенуа Амон

49-річний політик, який вважався аутсайдером, став переможцем праймеріз лівих

У Франції 5 лютого нині правляча Соціалістична партія офіційно висунула свого кандидата Бенуа Амона на пост президента Франції.

Як повідомляє «Радіо Свобода», тиждень тому цей 49-річний політик, який вважався аутсайдером, став переможцем праймериз лівих, набравши близько 59% голосів у другому турі.

У паризький зал, де відбулося представлення кандидата Амона, прийшли близько 2000 осіб. Серед них були мер Парижа Анн Ідальго, колишня міністр юстиції Крістіан Тобіра, а також деякі члени кабінету міністрів. На церемонії були присутні також конкуренти Амона з праймериз Арно Монтебур і Венсен Пейон, але не було екс-прем'єра Мануеля Вальсу, який програв Амону в другому турі праймериз.

За даними соціологів, за тиждень рейтинг Бенуа Амона збільшився приблизно на 10% - до 16-17%.

Чинний президент Франції Франсуа Олланд, який також представляє Соціалістичну партію, не став висувати свою кандидатуру. Соціологічні дослідження свідчать, що зараз він вкрай непопулярний серед виборців.

Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться в кінці квітня.