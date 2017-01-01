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    У Генпрокуратури і НАБУ на розгляді 1,2 млн справ - Луценко

    • Сьогодні, 18:12
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    Юрій Луценко
    Юрій Луценко

    Луценко розповів про конфлікт інтересів між ГПУ та НАБУ

    ГПУ та НАБУ на сьогоднішній день на розгляді мають 1,2 млн справ. Про це в інтерв’ю виданню Bild сказав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

    «Ми зараз створюємо спільні групи розслідування і спільні прокуратури. Я їм пропоную справу, а вони міркують, хочуть вони її розслідувати чи ні. Якщо хочуть — будуть зобов’язані, якщо ні — то ні», — розповів він.

    Таке рішення було прийнято з метою уникнення конфліктів із якими зіштовхнулися установи.

    «Проблема в тому, що ГПУ набагато більша за НАБУ. У нас 10 тис. співробітників, з них — 800 слідчих. У НАБУ — 220 детективів. Разом на нас відповідальність за 150 тис. державних посадовців, зараз на розгляді перебуває 1,2 млн справ... Мої співробітники заробляють у 20 разів менше, ніж детективи НАБУ. І коли вони спіймають «велику рибу», то зазвичай прагнуть власноруч передати таку справу до суду, щоб, принаймні, отримати схвальну оцінку. У цьому полягає конфлікт»,— пояснив Луценко.

    Крім цього, для налагодження роботи НАБУ прийнято рішення про створення «аудит-моніторингу» з трьох людей, які повинні контролювати бюро.

     

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