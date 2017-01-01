У Генштабі до лав ЗСУ збираються призвати офіцерів запасу

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Планується, що лави ЗСУ поповнять 4 тис. громадян, які закінчили військові кафедри, але раніше не служили

Цього року до лав Збройних сил України призиватимуть офіцерів запасу – тих, хто закінчив військові кафедри вишів, але не служив раніше. Про це заявив заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Марк Андрусяк.

«Плануємо цього року здійснити призов у кількості близько 4 тис. Згідно з керівними документами, під призов підпадають особи до 43 років, які не служили у Збройних силах», – уточнив він.

Зазначимо, у Генштабі вважають, що призов офіцерів запасу дозволить якісно укомплектувати офіцерські посади.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада зобов'язала студентів-медиків проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. За відповідний законопроект №2210а у другому читанні і загалом проголосувало 238 народних депутатів.

Джерело: 112 Україна