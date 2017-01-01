У Генштабі до лав ЗСУ збираються призвати офіцерів запасу
- Вчора, 16:25
-
Розсилка
Планується, що лави ЗСУ поповнять 4 тис. громадян, які закінчили військові кафедри, але раніше не служили
Цього року до лав Збройних сил України призиватимуть офіцерів запасу – тих, хто закінчив військові кафедри вишів, але не служив раніше. Про це заявив заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Марк Андрусяк.
«Плануємо цього року здійснити призов у кількості близько 4 тис. Згідно з керівними документами, під призов підпадають особи до 43 років, які не служили у Збройних силах», – уточнив він.
Зазначимо, у Генштабі вважають, що призов офіцерів запасу дозволить якісно укомплектувати офіцерські посади.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада зобов'язала студентів-медиків проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. За відповідний законопроект №2210а у другому читанні і загалом проголосувало 238 народних депутатів.
Джерело: 112 Україна