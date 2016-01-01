У «Главкомі» прес-конференція: «Астрологічний календар для України 2017»

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Учасники прес-конференції підведуть підсумки року, що минає, а також розкажуть, яким буде прийдешній рік

Сьогодні, 27 грудня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Астрологічний календар для України 2017».

Запрошені гості: Олена Осіпенко, астролог міжнародної категорії, завідуюча кафедрою астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень і освіти, факультет медичної реабілітації, психології та оздоровчих практик, (Німеччина, Ганновер); Юрій Буянов, астролог, член координаційної ради Ради астрологів України.

Учасники прес-конференції підведуть підсумки року, що минає, а також розкажуть, яким буде прийдешній рік, чим 2017 рік буде особливим, які затемнення будуть і що вони несуть, рік за східним та слов’янським календарем.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: