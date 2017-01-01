У «Главкомі» прес-конференція: «Що робити з автівками-«іноземцями»?»
- Сьогодні, 11:29
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Олег Назаренко проаналізує ситуацію, що склалася довкола автомобілів з іноземною реєстрацією
Сьогодні, 25 січня, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Що робити з автівками-«іноземцями»?».
Запрошені гості: Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів, експерт автомобільного ринку.
Він проаналізує ситуацію, що склалася довкола автомобілів з іноземною реєстрацією; законопроект №5567, за який уболівають власники автомобілів на іноземній реєстрації, схеми ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією, як державі знову повернути контроль над ситуацією на ринку щодо автівок-«іноземців», який можливий сценарій врегулювання конфлікту.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: