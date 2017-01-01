У «Главкомі» прес-конференція: «Статус українських полонених»

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Українські полонені

Юрист Української гельсінської спілки з прав людини говоритиме про статус українських полонених – як цивільних, так і військових

Сьогодні, 22 лютого, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Статус українських полонених».

Запрошені гості: Надія Волкова, правозахисниця, юристка Української гельсінської спілки з прав людини.

Волкова говоритиме про статус українських полонених, як цивільних, так і військових у «ЛДНР», про законодавчі аспекти, визнання збройного конфлікту на сході як міжнародного для введення статусу полоненого, про права полонених згідно з міжнародним законодавством.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: