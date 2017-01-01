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    У «Главкомі» прес-конференція: «Статус українських полонених»

    • Сьогодні, 11:28
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    Українські полонені
    Українські полонені

    Юрист Української гельсінської спілки з прав людини говоритиме про статус українських полонених – як цивільних, так і військових

    Сьогодні, 22 лютого, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Статус українських полонених». 

    Запрошені гості: Надія Волкова, правозахисниця, юристка Української гельсінської спілки з прав людини.

    Волкова говоритиме про статус українських полонених, як цивільних, так і військових у «ЛДНР», про законодавчі аспекти, визнання збройного конфлікту на сході як міжнародного для введення статусу полоненого, про права полонених згідно з міжнародним законодавством.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: 

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