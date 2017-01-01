У «Главкомі» прес-конференція: «Українська політична турбулентність…»

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Учасники прес-конференції проаналізують політичний стан країни та події останніх днів

Сьогодні, 21 лютого, о 15:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Українська політична турбулентність…»

Запрошені гості:

Юлія Тищенко, політолог, керівник Програми демократичних процесів Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД);

Ігор Харченко, директор «Центр розвитку суспільства».

Учасники прес-конференції проаналізують політичний стан країни та події останніх днів, до чого може призвести така хаотичність в політичних процесах, що може стати тригером для радикалізації суспільства та які є запити суспільства сьогодні, «Майдан №.0» як невдалий тренд, чи змінила зима три роки тому український політикум та суспільство.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: