У «Главкомі» прес-конференція: «Війна Путіна проти України»

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Автор карикатури Олег Смаль

Під час прес-конференції відбудеться презентація книги Тараса Кузьо «Війна Путіна проти України»

Сьогодні, 24 лютого, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Війна Путіна проти України».

Запрошені гості: Тарас Кузьо, британський політолог, автор книги «Війна Путіна проти України».

Під час прес-конференції відбудеться презентація згаданої книги, що є результатом трирічних досліджень багатьох візитів на схід України і в зону АТО. Це перша книжка англійською мовою, яка дає український погляд на російську агресію проти України. А також обговорюватимуться питання національної ідентичності як центральний фактор, що лежить в основі російсько-української війни; чому конфлікт – не просто АТО на захист територіальної цілісності, а національно-визвольна війна; аналіз російського шовінізму, націоналізму, антисемітизму; історії Донбасу; національної ідентичності та російської контрреволюційної політики щодо України.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: