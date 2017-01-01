У Горлівці між російськими вояками сталася різанина: є жертви

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Російські бойовики

Внаслідок бійки з використанням холодної зброї двох російських контрактників убито

Кількість небойових втрат у з’єднаннях і частинах російських військ на Донбасі постійно збільшується. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Незважаючи на посилені заходи російського командування з виховної та роз’яснювальної роботи з особовим складом, кількість небойових втрат у з’єднаннях і частинах 1-го, 2-го АК постійно збільшується», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, у Горлівці між російськими військовослужбовцями сталася бійка із застосуванням холодної зброї, внаслідок якої двох контрактників убито, ще одного у тяжкому стані доправлено у міську лікарню.

У м. Харцизьк загинуло чотири військовослужбовці РФ внаслідок порушення заходів безпеки при поводженні з боєприпасами.

«Для недопущення випадків грубого порушення військової дисципліни (насамперед пияцтва) під час проведення командно-штабного навчання 1-го АК командуванням корпусу перенесено виплату грошового забезпечення особовому складу після завершення навчання», – повідомляють також у ГУР.