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    У Горлівці між російськими вояками сталася різанина: є жертви

    • Сьогодні, 11:51
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    Російські бойовики
    Російські бойовики

    Внаслідок бійки з використанням холодної зброї двох російських контрактників убито

    Кількість небойових втрат у з’єднаннях і частинах російських військ на Донбасі постійно збільшується. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
    «Незважаючи на посилені заходи російського командування з виховної та роз’яснювальної роботи з особовим складом, кількість небойових втрат у з’єднаннях і частинах 1-го, 2-го АК постійно збільшується», – йдеться у повідомленні.

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    За даними розвідки, у Горлівці між російськими військовослужбовцями сталася бійка із застосуванням холодної зброї, внаслідок якої двох контрактників убито, ще одного у тяжкому стані доправлено у міську лікарню.

    У м. Харцизьк загинуло чотири військовослужбовці РФ внаслідок порушення заходів безпеки при поводженні з боєприпасами.

    «Для недопущення випадків грубого порушення військової дисципліни (насамперед пияцтва) під час проведення командно-штабного навчання 1-го АК командуванням корпусу перенесено виплату грошового забезпечення особовому складу після завершення навчання», – повідомляють також у ГУР.

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