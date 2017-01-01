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    У Греції заявили про закінчення епохи «жорсткої економії»

    • Сьогодні, 01:51
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    Алексіс Ципрас
    Алексіс Ципрас

    За словами грецького прем’єра, період економії тривав сім років

    Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив про кінець «епохи жорсткої економії» для країни. Про це повідомляє АР.

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    Виступаючи перед депутатами парламенту Греції, Ципрас назвав досягнуту з міжнародними кредиторами угоду «винятковим успіхом» і додав, що досягнення цих домовленостей означає, що Греція вперше за сім років може відмовитися від політики жорсткої бюджетної економії.

    «Я абсолютно переконаний, що ми досягли почесного компромісу і тому, вперше за сім років, ми можемо відмовитися від жорсткої економії», – сказав Ципрас.

    Нагадаємо, що 20 лютого Греція погодилася законодавчо закріпити нові реформи, які стартують у 2019 році.

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