У Греції заявили про закінчення епохи «жорсткої економії»

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Алексіс Ципрас

За словами грецького прем’єра, період економії тривав сім років

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив про кінець «епохи жорсткої економії» для країни. Про це повідомляє АР.

Виступаючи перед депутатами парламенту Греції, Ципрас назвав досягнуту з міжнародними кредиторами угоду «винятковим успіхом» і додав, що досягнення цих домовленостей означає, що Греція вперше за сім років може відмовитися від політики жорсткої бюджетної економії.

«Я абсолютно переконаний, що ми досягли почесного компромісу і тому, вперше за сім років, ми можемо відмовитися від жорсткої економії», – сказав Ципрас.

Нагадаємо, що 20 лютого Греція погодилася законодавчо закріпити нові реформи, які стартують у 2019 році.