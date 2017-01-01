У Греції заявили про закінчення епохи «жорсткої економії»
- Сьогодні, 01:51
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Алексіс Ципрас
За словами грецького прем’єра, період економії тривав сім років
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив про кінець «епохи жорсткої економії» для країни. Про це повідомляє АР.
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Виступаючи перед депутатами парламенту Греції, Ципрас назвав досягнуту з міжнародними кредиторами угоду «винятковим успіхом» і додав, що досягнення цих домовленостей означає, що Греція вперше за сім років може відмовитися від політики жорсткої бюджетної економії.
«Я абсолютно переконаний, що ми досягли почесного компромісу і тому, вперше за сім років, ми можемо відмовитися від жорсткої економії», – сказав Ципрас.
Нагадаємо, що 20 лютого Греція погодилася законодавчо закріпити нові реформи, які стартують у 2019 році.