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Підвищення у рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business

У Кабміні очікують, що цього року Україна підніметься у рейтингу легкості ведення бізнесу на 10 позицій

Україна може піднятися у рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business 2018, який буде опублікований цієї осені, на 10 позицій - до 70-го місця. Це потенційно може приносити додатково 1 мільярд доларів інвестицій у країну щорічно. Про це заявив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов на брифінгу в Києві.

«Ми очікуємо, що в цьому році ми стрибнемо в рейтингу легкості ведення бізнесу приблизно на 10 місць. Я закликаю до цієї цифри ставитися з певною обережністю, тому що нам потрібно переконатися, що всі зміни увійшли у рейтинг, що всі вони були оцінені так, як ми розуміємо методологію, щоб у цій методології не сталося якихось змін. На рейтинг впливають відносні успіхи інших країн... Якщо дані щодо плюс 10 місць у рейтингу будуть підтверджені, ми б хотіли бачити додатково 1 мільярд доларів інвестицій у країну щорічно», - сказав Нефьодов.

За словами глави Офісу ефективного регулювання Олексія Гончарука, який був присутній на брифінгу, Україна може піднятися в рейтингу за рахунок полегшення процедури реєстрації бізнесу, доступу бізнесу до електромереж, реєстрації власності, скорочення переліку товарів подвійного призначення, а також прогресу в регулюванні будівництва.

«Прогрес у цих сферах, якщо він буде відображений в рейтингу, зможе істотно поліпшити позицію України», - підкреслив Гончарук.

У свою чергу заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, також присутній на брифінгу, зазначив, що спрощення видачі дозволів на будівництво та скорочення пайового внеску забудовників до 2% з 10% також дозволять досягти покращення позиції України в рейтингу. «В будівельній галузі ми за рейтингом традиційно відстаємо. Але цього року ситуація має значно покращитися», - сказав Парцхаладзе.

Як повідомлялося, Україна в 2016 році піднялася на 3 пункти в рейтингу Doing Business – до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала на спрощення відкриття бізнесу (20-е місце зі 190-го), найменший – у сфері боротьби з корупцією (140-е місце зі 190-го).

Раніше в уряді планували, що цього року Україна може увійти до ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – в ТОП-20. Однак для цього необхідно прийняти більше 30 законопроектів, частина з яких вже зареєстровані у парламенті, а частина має бути затверджена урядом.

Джерело: УНІАН