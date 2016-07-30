У Гройсмана збираються покращувати життя людей у чотири етапи

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Андрій Рева

Андрій Рева визначив чотири пріоритети щодо здійснення соціальної політики

Міністр соціальної політики України Андрій Рева визначив чотири пріоритети щодо здійснення урядом соціальної політики в Україні. Про це він сказав, виступаючи на засіданні Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Першим пріоритетом було визначено комплексну реформу системи оплати праці, запровадження європейських стандартів у сфері соціально-трудових відносин.

«Ця реформа має на меті створити умови для ефективної праці людини, оскільки насамперед доходи від трудової діяльності формують добробут родин. Результатом наших зусиль став прийнятий 6 грудня 2016 року Верховною Радою України Закон № 1774 з інноваційними нововведеннями, які відкрили шлях до позитивних змін у сфері соціально-трудових відносин», - заявив Рева.

Другим пріоритетом зазначено реформу системи пенсійного забезпечення. Третім – забезпечення адресності в наданні державної соціальної допомоги.

Четвертим важливим напрямом роботи над підвищенням соціальних стандартів Міністр назвав децентралізацію системи соціальних послуг та їх розвиток на рівні територіальних громад.

Урядовець зазначив, що зазначені кроки мають суттєвий вплив на зменшення рівня бідності та є ключовими елементами у встановленні соціальної справедливості в країні.