У Грузії радять Києву не рубати зв’язки з непідконтрольним Донбасом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком Паата Закареішвілі, екс-міністр з питань примирення і громадянського рівноправ’я Грузії

Вкрай важливо допомагати тим людям, які живуть на окупованих територіях, не ігнорувати їх, не відштовхувати, зазначив грузинський екс-міністр

Одним із негативних досвідів Грузії під час конфліктів в Південній Осетії та Абхазії був розрив економічних зв’язків та енергетична блокада. Про це розповів Паата Закареішвілі, екс-міністр з питань примирення і громадянського рівноправ’я Грузії, під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

«Між грузино-абхазьким та грузино-осетинським конфліктами є різниця. І в Грузії є різні стратегії щодо цих двох конфліктів. Їх не можна об’єднувати в одне ціле. Сьогодні працює усім відомий Женевський формат, в якому розглядається по факту три конфлікти: грузино-абхазький, грузино-осетинський, грузино-російський. Тому це все так важко йде», - сказав він.

Закареішвілі зазначив, для Грузії найголовнішим завданням показувати, що ці конфлікти є різними, тому і підходи до них повинні бути різними. «Сьогодні Грузія вивчає інтереси сторін конфлікту, що турбує мешканців цих територій. Протягом перших десяти років нас це не хвилювало. І тільки через десять років ми зрозуміли, що Росія маніпулює абхазьким та осетинським суспільствами. Тому першими, хто почав вивчати потреби мешканцями на тих територіях, було громадянське суспільство. І влада зрозуміла, що, знаючи інтереси громадян, легше справлятися з викликами, які стоять перед нею», - говорить дипломат.

Закареішвілі досі жалкує, що тоді дозволили Росії створювати порядок денний. «Росія не хоче вирішення конфлікту, тому починає свою політику. Як наслідок в суспільстві починаються хвилювання. Були започатковані певні проекти, але вони зупинялися через виверти Росії. Тому не можна допускати, щоб Росія формувала такий же порядок денний і в українському конфлікті», - продовжує екс-міністр.

Він зазначив, що для Грузії важлива роль співпраці з міжнародними організаціями.

«Все, про що ми їх просимо, – це розібратися з Росією, а з абхазами та осетинами ми самі розберемося. Нам складно вести переговори з абхазькою та осетинською стороною, коли присутня Росія. Бо здається дивним, який смисл спілкуватися з ними, якщо вони керуються Росією. За 25 років конфліктної ситуації чим більше ми проявляємо ініціативу, тим більше у них послаблюється тил. В Абхазії не росіяни, тому ми можемо попрацювати на питанні ментальності. А на Донбасі проживають етнічні росіяни, у них інша ментальність і тут складно працювати. Але треба знайти ключики», - радить Закареішвілі.

На його думку, вкрай важливо допомагати тим людям, які живуть на окупованих територіях, не ігнорувати їх, не відштовхувати. «Грузія одразу не відключила електрику на абхазьку сторону, і досі подаємо. А з іншого боку ми відключили подачу газу до Південної Осетії. Та ще й зробили це взимку, був величезний скандал. Росія скористалася цим і подала в Осетію газ. І на жаль, цей поганий момент місцеві мешканці пам’ятають. Тому вони і не йдуть на пропозицію, щоб ми знову подавали їм газ», - шкодує дипломат.

Він радить Україні не рубати всі зв’язки з тією стороною, бо Росія підхопить і буде маніпулювати. «Тому один із негативних досвідів Грузії, що ми перестали обслуговувати наших громад. Звісно, вони не залишилися на голому місці, їх почала обслуговувати Росія. Суспільство там заспокоїлося, і тепер вони не хочуть дивитися в бік Грузії», - із сумом каже екс-міністр.

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