У Грузії заарештували колишнього заступника міністра часів Януковича

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Фото: oilnews.com.ua Колишній заступник міністра палива та енергетики часів екс-президента Віктора Януковича Ігор Кірюшин

В Україні Ігоря Кірюшина підозрюють у співучасті у розкраданні майна «Укрнафти»

У Грузії на 90 днів заарештували колишнього заступника міністра палива та енергетики часів екс-президента Віктора Януковича Ігоря Кірюшина.

Про це у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«ГСУ ГПУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження стосовно заступника міністра ПЕК часів Януковича - пана Кірюшина за підозрою у співучасті у заволодінні злочинною організацією під керівництвом Януковича В. Ф. майном, що належить ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», на загальну суму понад 2 млрд гривень. 25.03 пан Кірюшин був затриманий на території Грузії. Сьогодні грузинська Феміда прийняла рішення про його тимчасовий арешт на 90 діб для прийняття рішення про екстрадицію в Україну», - повідомив Луценко.