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    У Харкові податківця спіймали на хабарі

    • Сьогодні, 18:15
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    Національна поліція
    Національна поліція

    Поліція затримала на хабарі співробітника ДФС

    У Харкові співробітники Національної поліції України затримали на хабарі у 5 000 гривень співробітника Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє прес-служба Нацполиции.

    «Оперуповноважений управління внутрішньої безпеки ДФС України в місті Києві разом з колишнім працівником вимагали від підприємця 5 тисяч гривень. За вказану суму грошей пообіцяли бізнесменові не проводити перевірки та не втручатися в його діяльність. Також гарантували «захист» від «небажаних візитів» його колег», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, повідомляється, що хабарник ДФС є кандидатом на посаду судді. Двох зловмисників затримали під час одержання всієї суми хабара. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

    Національна поліція України ДФС
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