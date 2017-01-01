У Харкові податківця спіймали на хабарі

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Національна поліція

Поліція затримала на хабарі співробітника ДФС

У Харкові співробітники Національної поліції України затримали на хабарі у 5 000 гривень співробітника Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє прес-служба Нацполиции.

«Оперуповноважений управління внутрішньої безпеки ДФС України в місті Києві разом з колишнім працівником вимагали від підприємця 5 тисяч гривень. За вказану суму грошей пообіцяли бізнесменові не проводити перевірки та не втручатися в його діяльність. Також гарантували «захист» від «небажаних візитів» його колег», - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що хабарник ДФС є кандидатом на посаду судді. Двох зловмисників затримали під час одержання всієї суми хабара. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.