У Харкові відновлять Інститут танкових військ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Танк

Освітній заклад відновлять на базі Харківського політехнічного інституту

Міністерство оборони та концерн «Укроборонпром» відновлюють на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») Інститут танкових військ України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті оборонного концеру.

Рішення про відновлення інституту прийнято на спільній нараді Міноборони та «Укроборонпрому», яка відбулась 5 травня на Факультеті військової підготовки НТУ «ХПІ».

Там планується і реалізувати відновлення інституту.

Нарада відбулась під головуванням міністра оборони України Степана Полторака.

Над створенням навчально-матеріальної бази освітнього центру майбутніх танкістів працюватимуть фахівці бронетанкової галузі концерну «Укроборонпром».

За словами заступника гендиректора з розвитку «Укроборонпрому» Артура Херувімова, концерн вже успішно співпрацює з НТУ «ХПІ» по напрямку створення систем боротьби з безпілотною технікою.

Як зазначається на сайті самого НТУ «ХПІ», рішення про відновлення Інституту прийняв міністр оборони.

«Я думаю, що скорочення Харківського танкового інституту було помилкою... Мною прийнято рішення про підготовку відповідної постанови Кабінету міністрів про створення на базі факультету інституту для підготовки офіцерів танкових підрозділів і військових частин», — сказав Полторак.

У концерні вже визначили основні вимоги до навчання майбутніх спеціалістів та запропонували можливості своїх підприємств, як баз набування практичних навичок.