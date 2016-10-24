У Харкові закрили кримінальні справи проти лідера «Оплоту» Жиліна

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Євген Жилін

Офіційне підтвердження факту смерті громадянина України Жиліна надійшло з Росії наприкінці 2016 року

У Харкові після надходження офіційного підтвердження факту смерті лідера сепаратистської організації «Оплот» Євгена Жиліна закрито порушені проти нього кримінальні провадження. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

За даними прокуратури, офіційне підтвердження факту смерті громадянина України Жиліна надійшло з Росії наприкінці 2016 року. У зв'язку зі смертю підозрюваного кримінальні провадження були закриті 28 грудня 2016 року.

Нагадаємо, 19 вересня у ресторані «Ветерок», в елітному селищі Горки-2 під Москвою, Євген Жилін зустрівся зі своїм товаришем Андрієм Козирем. Під час цієї зустрічі в їхній бік відкрив вогонь кілер, який убив Жиліна і поранив Козиря.

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