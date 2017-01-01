У Харкові зіткнулися дев'ять автомобілів:є травмовані

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Обставини і причини аварії з'ясовуються

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю дев'яти автомобілів. Про це повідомили в прес-службі відділу безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Харківській області.

О 16:10 14 квітня по вул. Желярді сталася дорожньо-транспортна пригода за участю дев'яти автомобілів: «Фотон Кабалот», «ЗАЗ Деу», «Хюндай Акцент», «Сітроен Берлінго», «ВАЗ-21121«, «Кіа Ріо», «Хонда Цивік», «Міцубіші Грандіс».

Після потужного удару автомобіль «Хюндай Акцент« продовжив некерований рух і зіткнувся зі стоячим автомобілем «Фольксваген Транспортер« та перешкодою (паркан домоволодіння).

В результаті ДТП травмувався водій автомобіля «ЗАЗ Деу».

Обставини і причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються правоохоронцями.