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    У Херсоні отруїлися школярі

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    Чим викликана інфекція &ndash; покажуть результи аналізів
    Волинські Новини
    Чим викликана інфекція – покажуть результи аналізів

    П’ятикласників госпіталізували з діагнозом «гострий гастроентерит»

    До Херсонської інфекційної обласної лікарні з діагнозом «гострий гастроентерит» госпіталізовано чотирьох школярів. Про це повідомляє УНН із посиланням на заступника головного лікаря з лікувальної роботи КЗ Херсонської обласної інфекційної лікарні Олену Тимошенко.

    «Їм стало зле після школи. Почалося все з нудоти. Дітям було надано лікарську допомогу», – розповіла Тимошенко

    Чим викликана інфекція – стане відомо після результатів аналізів.

    Відомо, що вчора, 12 квітня, після уроків дітям масово стало зле. Про це повідомили батьки учнів 5-х класів 53-ї школи. У закладі працюють спеціалісти та відбирають проби на лабораторні дослідження. При школі створили робочу групу для зясування усіх обставин отруєння.

    Як повідомляв «Главком», на Сумщині у школі отруїлося 63 особи.

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